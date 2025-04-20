Esenler Erokspor, Süper Lig’e çıkan Kocaelispor’u alkış ve çiçekle karşıladı

İHA
1. Lig’in 35. haftasında Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı.
Takımların müsabaka için sahaya çıktığı anda Esenler Eroksporlu futbolcular saha girişinde ikiye ayrılarak, Kocaelisporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.
Kocaelisporlu futbolcular daha sonra Esenler Eroksporlu futbolcuların arasından geçerek sahaya girdi.
ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ
Esenler Erokspor kaptanı Sakıb Aytaç da, Kocaelispor’un kaptanı Gökhan Değirmenci’ye çiçek takdim etti.
COŞKULU ANLAR YAŞANDI
Körfez ekibinin oyuncuları tebrikleri kabul ettikten sonra deplasman tribününde bulunan taraftarının yanına giderek maç öncesi coşkulu anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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