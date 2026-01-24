ESH Spor'dan Okan Buruk'a Manchester City maçı öncesi sordu: Yeni meydan okuma size ne hissettiriyor?

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH BU SENE BİR DAHA BU STATTA OLMAYIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, "İnşallah bu sene bir daha bu statta olmayız. Hem futbolcuları için zor, hem taraftarlar için çok zor diye tahmin ediyorum. İnşallah bu sene bir daha bu stada gelmeyiz diye dua ederek başlıyorum. Zeminde bugün rüzgar yoktu. Şanslıyız tabii ki. Zemin biraz yumuşaktı. Oyuna golle başladık. Devamında hem daha iyi oyun hem topa daha çok sahip olma hem daha çok pozisyona gireriz diye beklerken bence ilk yarıyı gerçekten devre arası soyunma odasına girdiğimizde düşündüğümün tam tersiyle girdik. Hem rakibimiz 1-1'i yakaladı. Az üretmeye başladık. Bireysel yeteneklerimizi az sergiledik. Gerçekten uyku durumuna geçmiş bir Galatasaray vardı. Ama çok şükür devre arası uyandık ve ikinci yarı maçı 3-1’e getirdik. Ondan sonra daha farklı bir maç oldu. Burada rakibimize de değinmek gerekiyor. Çok genç oyuncuları var, tecrübeli oyuncuları da var. Kadro yapısı belki mükemmel değildi ama bence çok iyi bir mücadele örneği sergilediler. Hem teknik direktörü hem kulübü hem de oyuncuları tebrik etmem gerekiyor. Çok iyi bir mücadele örneği sergilediler. Günün sonunda 3-1’lik bir galibiyet. Yorgun olduğumuz, üst üste maçlar oynadığımız bir süreçti. İki maçın arasında üç gün oldu. Yüksek tempolu maçtan çıkıp burada kazanmak iyi oldu. Bundan sonra oyuncuları biraz dinlendirip City maçına hazır olacağız" şeklinde konuştu.

"BİR MANCHESTER GALİBİYETİMİZ VAR, BU SEFER DE CITY'YE KARŞI NEDEN OLMASIN"

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Okan Buruk'a "Önünüzde zorlu bir mücadele var. Guardiola için hayranlık duyduğum bir teknik direktör demiştiniz. Mourinho, Slot, Ten Hag ve Pochettino gibi isimlere karşı maçlar kazandınız. Şimdi Pep’e karşı sahaya çıkacaksınız. Bu yeni meydan okuma size ne hissettiriyor?" sorusunu yöneltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci haftasında oynayacakları Manchester City maçında hem oyun hem de skor olarak iyi işler yapmak istediklerine değinen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Hayranı değilim ama beğendiğim teknik adamlardan biri. Gerçekten çok başarılı yıllardır. Bence dünya futboluna önemli bir örnek oldu. Her sene farklı oyunlar, farklı dizilişler, farklı çözümler üreten, futbolu çok seven ve buna çok kafa yoran bir teknik adam. Onun takımına karşı böyle kritik bir maça çıkmak benim için önemli. Oyuncularım için de önemli. Bu maçlara hazırlanmak çok daha farklı oluyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında. Şampiyonlar Ligi'ndeki konsantrasyonumuzla bugünkü konsantrasyonumuzun arasında ne kadar fark olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Buna kendi stadımızda biraz daha tahammül edebiliyoruz. Bu tür kötü stat ortamlarında bazen oyuncuların odaklanmalarını sağlayamıyoruz. Ama Manchester City maçı bizim için çok farklı olacak. İnşallah orada da hem oyun hem skor olarak iyi işler yapmaya çalışacağız. Onlar için de kritik bir karşılaşma. İlk 8 içerisine girmek için. Oyuncularımızı en hızlı şekilde hazırlayıp bu maça çıkacağız. Bir Manchester galibiyetimiz var, bu sefer de City'ye karşı neden olmasın.

"ASPRILLA BİZİM ELİMİZDEKİ OYUNCULARA GÖRE BİRAZ FARKLI PROFİL"

Yeni transfer Yaser Asprilla’nın çok önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Buruk, "Ön tarafta eksiklerimiz vardı. Bunun nedenlerinden biri de Sallai’nin özellikle sağ bek pozisyonda verdiği performans. Singo’nun sakatlığı sonrası bütün maçlarda Sallai’yi arkada kullandık. Öndeki rotasyonda oyuncu sayımız azdı ve oraya çok güçlü oyuncular istiyoruz. Noa Lang gibi gerçekten hem bire birde etkili oynayan, üç pozisyonu da oynayabilen, süratli, özellikle üst seviye oynamış bir oyuncu kadromuza kattık. Asprilla da genç bir yetenek. Özellikle Championship'te oynadığı oyun onu Girona'ya götürdü. Girona performansı belki çok onun beklentisinin altında kaldı ama çok yetenekli, çok önemli, bir genç yetenek. Özellikle on numara pozisyonunu oynayabiliyor. Orijinalinde bu var. Sağ kanatta özellikle o bire biri etkili kullanan son pası atabilen ve bizim elimizdeki oyunculara göre biraz farklı profil. İki tane önemli oyuncu kadromuza kattık. Orada ne kadar değişiklikler yaparsak bu bütün oyuncularımızın performansını arttıracak. Bir yandan da yarışın biraz daha artması gerekiyor. Orada oyuncularımızın üst üste maç oynaması, çok fazla yük bindirdiğimiz oyuncularımız da oldu. Bundan sonra bu anlamda elimiz daha kolay olacak. Oyuncularımız için de daha kolay olacak. Galatasaray taraftarının da daha mutlu olduğu, çok alternatifli bir kadro ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günler devam ediyor. Yine transferle ilgili gelişmelerimiz olacak" yorumlarında bulundu.

"NEGATİFLİĞİ SADECE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÖRÜYORUM"

Sarı-kırmızılı taraftarlardan her zaman destek gördüğünü belirten Okan Buruk, "Çok önemli benim için. Bu benim dördüncü senem. Üç sene şampiyonluk yaşadık. Bu dördüncü senemiz yine ligde lideriz. Avrupa'da ilk 24’ün arasındayız diyebiliriz. Bir tane de maç oynayacağız. Sıralamamız da yükselebilir. Türkiye Kupası'nda da iki maç oynadık. Orada grupta lideriz. Saha içi anlamında Galatasaray'ın yine başarılı olduğu bir sene geçiriyoruz. Ufak tefek kötü sonuçlar olduğunda tepkiler zaman zaman sosyal medya üzerinden çok fazla oluyor. Ama bugün olduğu gibi ben hep arkamda destek gördüm. Ben hiçbir zaman kendi taraftarımızdan, stattaki taraftarımızdan, sokaktaki taraftarımızdan hep destek gördüm. Sosyal medyayla stadı ve sokağı ayırmak gerekiyor. Ben bunu doğru bir şekilde ayırıyorum. Sosyal medyada kimin ne yazdığı belli değil. Kimin hesabı olduğu belli değil. O kadar çok troll hesap var ki. Gerçek Galatasaray taraftarı olup, bana karşı da eleştirisi olan, belki beni istemeyen insanlar da olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Galatasaray için çok çalışıyoruz. Çok mesai harcıyoruz, çok emek veriyoruz. Üç senedir bunu yaptık. Bu sene dördüncü seneyi yaşıyoruz ve daha büyük başarılar için bu eleştirilere bazen ihtiyacımız var. Hiçbir zaman bu olumsuz etkilemiyor. Başka insanları etkileyebilir ama beni hiçbir zaman etkilemiyor. Ben sadece işime odaklanıyorum, oyuncularıma odaklanıyorum. Zaten başarılı olmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Gerçekten bunlardan etkileniyorsanız zaten Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayacaksınız. Bizim işimiz bu. Bunu da yönetmemiz gerekiyor. Bu da var işin içinde. Hep şunu söylüyorum nasıl övgü varsa eleştiri de var. İkisini de kabul etmek gerekiyor. Ama ben kendi stadımızda, deplasmanda, havaalanında, sokakta da çok olan biriyim. Her zaman taraftarımın desteğini gördüm. Hep pozitif yaklaştılar bana. O negatifliği sadece sosyal medya üzerinden görüyorum. Onu da dediğim gibi normal karşılıyorum" diye konuştu.

"SINGO PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMLA BİRLİKTE TEKRAR ANTRENMANDA OLACAK"

Wilfried Singo’nun son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Biz biraz dikkatli gidiyoruz sağlık ekibimizin kontrolüyle. Kontroller yapılıyor, MR'lar yapılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bir kere çok profesyonel bir oyuncu. Şu yanlışı anlaşılmasın. O geç dönüşü oyuncuyla ilgili olan bir şey değil. Bu sakatlığın süreci bu şekilde. Daha erken döndüğünde tekrarladığında tekrar aynı süreyi kaybetmek istemediğimiz için önümüzde de fırsat varken onu en güçlü şekilde hazırlamaya çalıştık. Bu anlamda Yener Hoca ve ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok tecrübeliler. Galatasaray'a çok emek veriyorlar ve oyunculara çok büyük ilgi gösteriyorlar. Onların kontrolünde çalışmaları sürüyor. Hastane kontrolleri de var. MR'la hep tetkikler oluyor. Yarın izin günümüz zaten. Pazartesi günü tekrar takımla bir arada olacak diye düşünüyorum. Çünkü tekrar bir kontrol yapılacak ama genel testleri de iyi çıktı. İki ayak arasındaki güç farklarına da bakıyorlar devamlı. Bu da önemli bir şey. Ama her şey şu anda çok iyi gidiyor. İnşallah pazartesi günü takımla birlikte tekrar antrenmanda olacak diye düşünüyorum. Sallai’nin performansla dediğiniz gibi çok iyi gidiyor. Oraya iyi oturdu. Singo’yu yine hem sağ bekte hem de stoperde ikide bir kullanacağız. Yani Yener Hoca'nın ağzından olmayan haberler de çıktı. Sadece stoperde kullanacağız gibi. Öyle bir şey yok. Singo zaten kariyeri boyunca hem sağ bek hem stoper bu bölgelerde oynadı. Bundan sonra aynı şekilde devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.