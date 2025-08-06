Eski Beşiktaşlı Recep Çetin: Luka Modric'i 19 yaşındayken önerdim...

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Eski Beşiktaş efsanesi Recep Çetin, ESH Spor'un konuğu oldu.

Muhabirimiz Hazal Palavar'ın sorularını yanıtlayan Çetin'den dikkat çeken bir itiraf geldi.

Çetin, 20 yıl önce Beşiktaş'a Hırvat futbolunun efsanevi isimlerinden Luka Modric'i önerdiğini açıkladı.

"2005 YILINDA MODRİC'İ BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİM"

Çetin o dönemki yönetimin "19 yaşındaki bir futbolcuya 500 bin euro verilmesinin fazla olacağı" görüşünü paylaştığını söyledi.

Çetin, Modric'i Beşiktaş altyapısında görevliyken, Dinamo Zagreb'de başka bir futbolcuyu izlemek üzere gittiği seyahat sırasında keşfettiğini de sözlerine ekledi.

Çetin konuyla ilgili şunları söyledi:

"2005/06 Sezonunda Modric'i Beşiktaş'a önerdim. Başka bir oyuncuyu seyretmeye gittiğimde Modric'i gördüm. 500 Bin Euro'ya 19 yaşında genç oyuncu mu alınır dediler vazgeçtiler."

ÖNCE TOTTENHAM, ARDINDAN REAL MADRİD...

Çetin'in bu ziyaretinden yıllar sonra Modric, Dinamo Zagreb'e 22,5 milyon euro kazandırarak Tottenham'a gitti.

4 yıllık Premier Lig macerasının ardından 35 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu ve 13 yıl Eflatun-Beyazlılarda forma giydi.