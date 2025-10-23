Eski hakemler, Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonu yorumladı

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

Konya Medaş Stadı'nda oynanan mücadeleden 2-0'lık skorla Beşiktaş galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'de Ndidi ve 72'de Abraham kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16'ya yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Mücadelede Beşiktaş'ın 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu bir gol de VAR'a takıldı.

Siyah-beyazlıların bulduğu bu gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

ABRAHAM'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?

Pozisyona ise Beşiktaşlı futbolseverler sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmada çok tartışılan bu pozisyon için birçok futbolsever, goldeki Taylan'ın elle oynama anının çarpma olduğunu ifade etti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yayınlanan TRİO programında da eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım iptal edilen golü değerlendirdi.

İşte TRİO ekibinin tartışmalı pozisyon ile ilgili değerlendirmeleri...

"BU, DÜNYANIN HER YERİNDE GOL"

Beşiktaş'ın iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban:



VAR buna nasıl karışır? Bir oyuncunun kolu sıçrarken daha ne kadar doğal olabilir? Geliyor koluna çarpıyor top. Bakın oyuncunun eline çarptıktan sonra top kaleye girse iptal, eline çarptıktan sonra kendi önüne düşse gol atsa iptal. Kural mantıksız gelebilir ama kural bu. Fakat bu pozisyonda top oyuncunun doğal konumdaki eline çarptı arkadaşının önüne düştü o da gol attı, bu gol. Dünyanın her yerinde gol. Oyuncunun eli doğal konumda.

"ÇOK BÜYÜK BİR HAKEM HATASI VAR"

Bülent Yıldırım:



Kural çok açık ve net. Eğer Taylan burada kendisi gol atmış olsa kazara bile çarpmış olsa elle oynama sayılır, biz de kabul deriz doğru deriz. Ancak bu bir çarpma. Vücudundan seken top o pozisyona özel doğal konumdaki koluna geliyor. Burada çok büyük bir hakem hatası var, hakem de gidip izleyip bunu doğru yorumlayamadı.

"BENİM İÇİN DE ÇARPMA"