Eski hakemler Beşiktaş - Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş kendi evinde Rizespor'u ağırladı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta galibiyet, Milot Rashica'nın ikinci yarı attığı golle Beşiktaş'a gitti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon ve Tammy Abraham'ın yerde kaldığı pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalarken, Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bilal Gölen yürüttü Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Oğuzhan Aksu görev yaptı.

VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi olarak ise Mustafa Savranlar görev yaptı.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

İşte o değerlendirmeler...

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Bülent Yıldırım: Bedenlerin doğal olduğu bir ikili çarpışma. Kazara temas. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Burada oyuncuların niyeti havaya yükselmek. Havaya yükselirken eller doğal konumda. Top yüz bölgesine temas ettikten sonra çarpışıyorlar, el orada havaya kalkıyor. Burada bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bence dağıldıkları için değil, kendi vurduğu top kendi eline değdiği için ihlal değil.

Çaykur Rizespor'un penaltı beklediği pozisyon

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

Bahattin Duran: Hakem burada Beşiktaş lehine elle oynama verdi. Doğru karar. Hiçbir şekilde Beşiktaşlı oyuncunun eline gelen topta ihlal yok. Sonrasındaki ihlal kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Aynı karardayım.

Deniz Çoban: Aynı karardayım.