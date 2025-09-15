Eski hakemler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tartışmalı kararlarını yorumladı

Süper Lig'in 5. haftasında, Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü, 45. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

BeIN Trio ekibi, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından hakem Ozan Ergün'ün kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

6. dakikada Fenerbahçe'nin beklediği penaltı pozisyonunda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."

TRABZONSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

11. dakikada Trabzonspor'un iptal edilen golünde VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: "Bu pozisyonda VAR müdahalesi çok yanlış. Bu pozisyona kesinlikle VAR müdahale etmez, etmemeliydi. Bu tip pozisyonlarda hava topu mücadelesinde Trabzonsporlu oyuncu, elini kontrolsüz bir şekilde açar, yüzünü arar, yukarı kaldırır, vurur, kontrolsüz harekettir VAR müdahale eder. Kollarını dirseklerini silah olarak kullanır, vücuduna şiddetli vurur, VAR müdahale eder, kırmızı kart gerekir. Bu pozisyon kontrolsüz hareket değil, şiddetli hareket değil. Onuachu'nun kolları doğal ve nizami. Bu pozisyonda kontrolsüz hamle, faul yok. Çok açık ve net bir şekilde pozisyonun VAR müdahalesiyle kesilip golün iptali çok yanlış. Hakem pozisyonu devam ettirmiş, hakemin kararına saygı duyuyorum."

"VAR MÜDAHALESİ GEREKSİZ"

Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi baştan sona yanlış. Açık ve bariz bir kanıt olursa, ancak o zaman müdahale edilebilir. Gri alanda kalan bir pozisyon. Skriniar da beden bedene mücadele halinde, temas Skriniar'dan dolayı gerçekleşiyor. Hakem sahada görüp dikkatsiz faulden düdük çalabilirdi. Bu açık ve bariz bir ihlal miydi? VAR, hakem gibi değerlendirme yapıp karışmaması gereken pozisyona müdahil oldu. Hakemin faulü vermesi veya devam ettirmesi saygı duyulması gereken karardı ama VAR müdahalesi gereksiz."

"VAR, ÖNEMLİ BİR YANLIŞA İMZA ATTI"

Deniz Çoban: "Bir kere bu pozisyona hakem yaşandığı anda düdük çalıp kesseydi ekrana bile getiremezdik. Hakemin basit düdük çaldığını konuşmazdık. Faul diyene de saygı duyarsınız. Onuachu yükselirken, arkasından yaklaşan Skrinar'a dikkatsiz davrandı demek yorumdur. Hakemin sahada vereceği karardır. VAR'da kural var, açık ve barizse kontrolsüz fauldür. Kontrolsüzlük yok. VAR, kendini hakem yerine koyuyor. Önemli bir yanlışa imza attı VAR. Hakem gelip izledikten sonra kararının arkasında dursa helal olsun derdim ama yine tartışma bitmezdi. Hakem sahada kendine düşeni yapıp bir yorum yaptı, devam ettirdi. VAR'dan gelen müdahaleler, maçın dengesini de bozuyor."

OKAY'IN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

17. dakikada Okay Yokuşlu'nun gördüğü kırmızı kartta VAR müdahalesi doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Hakem faulün şiddeti konusunda ciddi bir hata yapmıştır. Net şekilde ciddi faullü oyun, sürat çok yüksek, tabanla geliyor. Temas anında Okay 'eyvah kötü gittik' dedi. Ciddi faullü oyunun tüm kriterleri var. Taban zeminden yükselmiş, bileğe gelmiş, bilekteki esneme korkunç. Örnek bir VAR müdahalesi. Tüm açılar aynı şeyi gösteriyor. Örnek bir VAR müdahalesi."

"ÇOK AÇIK VE NET KIRMIZI KART"

Bahattin Duran: "Çok açık ve net bir kırmızı kart. Hakemin sahada bunu değerlendirmesini beklerdim. Okay'ın amacı top olabilir, tabanını göstererek ve kayarak büyük risk alıyor. Topla oynasa bile hareketlerinden sorumlu olurdu. Kerem'in bilek bölgesine yaptığı acımasızca bu hareket şekil bozukluğuna da sebep oluyor. Açık ve net kırmızı kart. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru. Bütün her şey var, kanıt var. VAR'ın müdahalesi ve hakemin kırmızı kartı doğru. Savic'in de sonraki itirazına sarı kart çıkmalıymış.

"GÖZÜNÜ SAVIC'TEN KAÇIRDI"

Deniz Çoban: "Savic'e itirazından ötürü minimum sarı kart, onur kırıcı olduğunu düşünüyor ise kırmızı kart olmalı. Hakem otoritesini sahada korumalı, minimum sarı kart görmesi gerekirdi. Gözünü Savic'ten kaçırdı."

ARCHIE BROWN'A YAPILAN MÜDAHALE

21. dakikada Archie Brown'a yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Zubkov faul yaptı."

Bülent Yıldırım: "Faulde şüphe yok, net faul."

Deniz Çoban: "Hakem maça kötü başladı diyebiliriz."

SKRINIAR'IN ONUACHU'YA FAULÜ

21. dakikada Skriniar'ın Onuachu'ya faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Gerekmez."

Bahattin Duran: "Sadece faul, kart gerekmez."

Deniz Çoban: "Bu sadece bir faul."

FOLCARELLI'NİN FAUL BEKLEDİĞİ POZİSYON

Folcarelli faul bekledi, devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Faul kararı verilmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Kramponun yandan küçük bir teması var. Basit bir faul. Bir faul daha kaçmış. Kart gerekmez."

Deniz Çoban: "Kart gerekmez."

İSMAİL YÜKSEK'İN GÖRDÜĞÜ SARI KART

41. dakikada İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Arada kalan topa İsmail ayağını uzattı. Rakibinin kramponunun iç bölgesine temas etti. Bu gösterilen sarı karta katılmam. Bu kontrolsüz bir basma değil, gecikmiş ayağın üzerini kapsayan bir basma değil. Kramponun iç tarafına geliyor. Bu yalnızca bir faul."

"SARI KART GEREKTİRMEZ"

Bülent Yıldırım: "Kramponlar yan yana buluştu. Yanlış bir değerlendirme. Kart gerektirmez. Sadece faul."

Deniz Çoban: "Hakemin 40 dakikada yanlışları doğrularından daha fazla. Sarı kartı gerektirecek hiçbir şey yok."

KEREM'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

41. dakikada Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda ihlal var mı?

Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."

Bahattin Duran: "Devam kararı doğru, ihlal yok."

Deniz Çoban: "İhlal yok."

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Fenerbahçe'nin 45. dakikada bulduğu golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Yardımcı hakem doğru değerlendirmeyle oyunu devam ettirdi. En-Nesyri ilk pozisyonda önde ama bulunduğu pozisyonda kaleciye etki etmiyor. Burada Szymanski'nin pozisyonu önemli. Ozan Tufan ofsaytı bozuyor. Szymanski geriye çıkarıyor ve gol oluyor."

Bülent Yıldırım: "Szymanski ofsayt değil, gol temiz."

Deniz Çoban: "Gol kararı doğru."

ONUACHU'NUN HAKEMİ ALKIŞLAMASI

45+6. dakikada Onuachu'nun hakemi alkışlamasına kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Onuachu korner bekledi ve yardımcı hakeme döndü. Korner yok. Korner istedi. Hakeme doğru dönüp 'böyle devam böyle devam' deyip alkışladı. Bu başka bir konu değil. Hakem ekibinin verdiği kararı protesto eden nitelikte alkış gördüm. İtirazdan hakemin Onuachu'yu ikinci sarı karttan ihraç etmesi gerekirdi."

Bahattin Duran: "Her ne kadar maçın 11. dakikasında VAR müdahalesinden sonra hakemin kontrolsüz hareket olarak verdiği ve bence yanlış sarı kartla oynuyor Onuachu. Önce yardımcı hakeme döndü ve sonra hakeme dönüp alkış yapıyor hakeme aleni. 'Devam edin' diyor. Net ikinci sarı kart. Onuachu'nun ihracı gerekirdi."

Deniz Çoban: "Oyuncu gerilmiş, nizami golü iptal edilmiş, olsa bu hak mı denilebilir. Hakemin orada hata yapması bunu görmezden gelmesini gerektirmez. Buradan net bir sarı kart gerekiyor."

AUT VERİLEN VE KESİLEN FENERBAHÇE ATAĞI

48. dakikada aut verilen ve kesilen Fenerbahçe atağında devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Bu topun çıkma ihtimali yok. Aut kararı yanlış. Bu top çıkmamış. Çıkmış olsa bile yardımcı hakemin hemen bayrak kaldırmaması lazım. Trabzonsporlu oyuncu kontrol etti, Fenerbahçeli oyuncunun önünde kaldı. Pozisyonun bitmesini bekleyecek. Devamı yüzde 100 gol pozisyonu. Pozisyonun tamamlanmasına izin verin. Belki de pozisyon golle sonuçlanacak."

"HAKEMLİKTE BÖYLE BİR ŞEY YOK!"

Deniz Çoban: "Bu top çıkmamış. Burada bayrak kalkmış olsa hakemin devam ettirmesi lazımdı. Yardımcı hakem bu bayrağı ezbere kaldırmış, en az 10 metreden bu topa çıktı diye bayrak kaldırdı. Hakemlikte böyle bir şey yok."

Bülent Yıldırım: "Çıkmayan bir top. Ceza alanında hemen umut vaad eden bir pozisyon. Baştan sona uygulama hatası. Özellikle VAR uygulaması olan maçta, pozisyon bittikten sonra işaret yapın denir. Top zaten oyun alanından çıkmamış. Bu çok kötü bir atak kesmesi olmuş. Çok kötü bir hata bu."

FENERBAHÇE'NİN GOL İTİRAZI

49. dakikada En-Nesyri'nin şutunda top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Bülent Yıldırım: "Gol çizgisi teknolojisi olmadığı müddetçe görsele dayalı yorum yapılır. VAR hakemi, ancak ve ancak arada bir yeşillik varsa karar verebilir. Benim hissiyatım gol. Arada yeşillik görüyorum, top ve çizgi arasında."

Bahattin Duran: "Benim hissiyatımdan daha çok, büyütülmüş ekranda top ve çizgi arasında yeşil alan görüyorum. Bunu hakem sahada göremez. Yardımcı hakem tespit edemeyebilir. Bu topla direk çizgi arasında az da olsa yeşil çimi görüyorum. Bu da bir ispattır. VAR müdahalesiyle golün verilmesi lazımdı."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim. Değerlendirmek için hakem olmaya gerek yok. Gözle görüyorsunuz. Bu görmek... Eğer VAR bunun gol olduğuna emin değil."

AUGUSTO'YA KART GEREKLİ Mİ?

51. dakikada Augusto'ya kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Top olur, top için mücadele edersiniz. Top gitmiş, Augusto hareketine devam etmiş. Sportmenlik dışı faul. Sarı kart. Top ne kadar gittikten sonra çelme taktı."

Bülent Yıldırım: "Net sarı kart gerekirdi."

Deniz Çoban: "Açık, net, tartışmasız sarı kart."

OZAN TUFAN'IN BROWN'A MÜDAHALESİ

55. dakikada Ozan Tufan, Archie Brown'a yaptığı müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Ozan zımba gibi basmış, sarı kart."

Bahattin Duran: "Faul bile verilmedi. Tartışmasız sarı kart."

Deniz Çoban: "Net bir sarı kart."

BARTUĞ'YA ÇIKAN SARI KART

67. dakikada Bartuğ'ya çıkan sarı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Sadece faul, sarı kart değil. Hakem sportmenlik dışı faul olduğunu düşünüp kart göstermiş. Eleştirmem hakemi."

Bülent Yıldırım: "Bu sadece faul. Orta alandaki ikili mücadele. Eli denk geldi ve tutup bıraktı. Umut vaad eden atak yok."

Deniz Çoban: "Böyle bir sarı kart gösteren hakemi eleştiririm. Anlık çekip bırakma var. Israr yok."

FRED'E YAPILAN FAUL

79. dakikada Fred'e yapılan faul ve arkasındaki gerginlikte hakemin kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Burada en az 4 sarı kart çıkmalıydı."

Bahattin Duran: "Başlangıç itibarıyla Baniya sarı kart. Sarı kartı gören Brown ve Folcarelli doğru. İrfan Can Kahveci çok büyüttü, sarı kart görmeliydi. Onuachu çok sınırlarda. İki sarı kart eksik kaldı."

Deniz Çoban: "Aynı fikirdeyim."

HAKEMİN KARNESİ

Deniz Çoban: "30 faul, 7 sarı kart, 1 kırmızı kart, topun oyunda kalma süresi 54.35 dakika. Onuachu'nun sarısı yanlış, Okay'ın sarısı yanlış kırmızı olmalıydı, İsmail ve Bartuğ'un sarısı yanlış. 4 tane yanlış sarı kart çıktı. Savic, Onuachu ikinci sarı kart, Augusto sarı, Ozan sarı olmalı, İrfan Can, Fred, Baniya sarı kart olmalı, Trabzonspor kulübesine sarı olmalıydı. 12 tane kart hatası, 3 tane sarı kartı doğru. Çizgiyi geçen top, yanlış gol iptali, sahada görülmesi ve verilmesi gereken kırmızı kart, çıkmayan topa kalkan bayrak ve karşı karşıya gol gidiyor. İkinci sarı karttan atılmayan Onuachu. Başarısız bir hakem performansı."

Bülent Yıldırım: "Hakem adına üzgünüm. Aşama kaydedebileceği, kariyerinde bir test maçıydı. Kötü bir akşam geçirdi. Başarılıydı deme şansımız yok. Teknik hatalar yapıldı. Olumsuzdu."

Bahattin Duran: "11. dakikada çok yanlış VAR müdahalesiyle başlayan, hakemin çok kötü performansının olduğu, kıdemli yardımcı hakemin kötü performansının olduğu bir maç oldu. Hakem sınıfta kaldı."

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)