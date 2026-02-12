Eski milli futbolcu Ömer Kaner vefat etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski milli futbolcu Ömer Kaner, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre Kaner, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KARİYERİ

Ay-yıldızlı formayı 6 kez giyen Kaner, futbol altyapısını Almanya'da almasına rağmen kariyerini Türkiye'de geçirdi.

Türkiye'ye askerlik için gelen Kaner, Havagücü'nde futbol oynadı ve buradan transfer olduğu Eskişehirspor ile profesyonel futbol kariyerine başladı.

Eskişehirspor'da gol krallığı sevinci yaşayan Ömer Kaner, daha sonra Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor formalarını terletti.

Futbolculuk kariyerinin ardından Bakırköyspor'da antrenörlüğe başlayan ve 20 kulüpte görev alan Kaner, Fenerbahçe'nin 1988-89'da 103 golle rekor kırarak şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını yaptı.

Futsal Milli Takımı'nı da bir dönem çalıştıran Ömer Kaner, TFF'de de çeşitli kademelerde uzun yıllar hizmet verdi.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü de Ömer Kaner'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün 4740 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçemize futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Ömer Kaner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 1975-1977 yılları arasında sarı-lacivert formayı sırtında taşıyan Ömer Kaner, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı ve Fenerbahçe'de Pal Csernai (1987-88), Todor Veselinoviç (1988-90), Guus Hiddink (1991) ve Joseph Venglos (1991-93) dönemlerinde yardımcı antrenörlük yaptı. Kaner, 1989-90 sezonunun son haftasında Veselinoviç'in görevden ayrılması üzerine Adanaspor maçında takımın başında sahaya çıkmıştı.

Ömer Kaner'in cenazesi, 14 Şubat Cumartesi günü öğle namazını müteakip Tuzla Merkez Camii'nden kaldırılacak.