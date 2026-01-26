Eyüpspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu

- Eyüpspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında karşılaşacak.
- Maçı Yasin Kol yönetecek, yardımcıları Bersan Duran ve Furkan Ürün olacak.
- VAR olarak Sarper Barış Saka, AVAR olarak Suat Güz görev yapacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'de 19. haftanın kapanış müsabakasında Eyüpspor ile Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Kol’un yardımcılıklarını Bersan Duran ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Demirkıran olacak.
VAR HAKEMİ SARPER BARIŞ SAKA
Müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.