Gaziantep FK'lı oyuncular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep FK'lı futbolcular Ogün Özçiçek ve Zafer Görgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ogün Özçiçek ve Zafer Görgen, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

OGÜN ÖZÇİÇEK'İN SEÇİMLERİ

"Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğrafını oylayan Ogün Özçiçek, "Haber" alanında ise Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafına oy kullandı.

Ogün Özçiçek, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerinden yana tercihini kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafını oylayan Ogün Özçiçek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesine oy verdi.

Bütün fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Ogün Özçiçek, emeği geçenleri tebrik etti.

ZAFER GÖRGEN 3 KATEGORİDE OY KULLANDI

Gaziantep FK'nin kalecisi Zafer Görgen ise "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını oyladı.

Zafer Görgen, "Günlük hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Zafer Görgen, "Bu gerçekten bir sanat ve bu sanatı çok güzel sergilemişler. Aralarında çok güzel fotoğraflar var, özellikle sporda kendime alabileceğim fotoğraflar da var. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

OYLAMA

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.