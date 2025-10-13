Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı.
ORHAN AK RESMEN DUYURULDU
Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı.
Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.