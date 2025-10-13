Abone ol: Google News

Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağladı.

Yayınlama Tarihi: 13.10.2025 11:29
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, Şahin'in ardından Orhan Ak ile anlaşma sağladı. 

ORHAN AK RESMEN DUYURULDU

Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "ikas Eyüpspor'umuz, Teknik direktör Orhan Ak ile prensipte 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

FATİH KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı.

Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.

