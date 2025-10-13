Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi resmen başladı

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Eyüpspor'da, yeni bir dönem başladı.

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu.

"FATİH KARAGÜMRÜK'TE OYNATTIĞI OYUNU BEĞENİYORDUM"

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi:

Selçuk Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan Hoca'yla bir görüş.' önerisinde bulundu. Ben de Orhan Hoca'yla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum.

"SEMPATİK BİR KULÜP OLMAK İSTİYORUZ"

Görevden ayrılan Selçuk Şahin'in iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurgulayan Kulaksız, şu açıklamayı yaptı:

Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan Hoca'yla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik. Arda Hoca'yla anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan Hoca'yı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz.

"BURAYA KATKI SAĞLAYACAĞIMA İNANIYORUM"

Çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, ciddi bir kulüpte yeni bir serüvene başlayacağını kaydetti.

Kulübün imkanları ve vizyonunun her teknik adamın çalışmak isteyeceği şekilde olduğunu dile getiren Ak, şu ifadeleri kullandı:

Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Özellikle çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp. Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Takımın oyuncu kalitesi yüksek. Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım. Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz.

"FARKLI BİR TAKIM OLUŞTURABİLİRİZ"

Eflatun-sarılı ekibin futbol hafızasına hızlı şekilde dönmesi gerektiğini belirten Ak, şu şekilde konuştu:

Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum.

"ARDA TURAN'LA SIK SIK KONUŞUYORUZ"

Üç yıllık anlaşmanın motive edici olduğunu aktaran Orhan Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugüne kadar hep yarışan takımlarda olduk. Eyüpspor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Skorlar alındıkça öz güven gelecek, içerideki enerji değişecek. Üç puanlı sistemde çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunun için de antrenmanlar çok önemli. Oyuncuların öz güven yakalaması için oyun çok önemli. Buraya gelmeden önce Selçuk hocayla görüşmedim ama Arda Turan'la sık sık konuşuyoruz. Oyunla ilgili sürekli kafa yoran kişileriz. Buradaki hikayeyi çok önceden biliyorum. Gelirken de bu heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı.

Açıklamaların ardından imzalar atılırken tören, fotoğraf çekimiyle sona erdi.