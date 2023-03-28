Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Zafer Turan getirildi.

AA

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiği bildirildi.

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a 'hoş geldin' diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Zafer Turan, daha önce 2019-2022 yılları arasında Eyüpspor'u çalıştırmıştı.

Son olarak ligde Rizespor'a 1-0 mağlup olan Eyüpspor, topladığı 53 puanla ikinci sırada yer alıyor.