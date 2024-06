AA

Faruk Koca, Ankaragücü'nün Süper Lig'den düşmesine giden yoldaki hataları ve yaklaşan kongre sürecine ilişkin düşüncülerini AA muhabirine anlattı.

Ankaragücü için çok talihsiz bir sezon olduğunu, Aralık 2023'te de kendisinin "olmaması gereken bir olay" yaşadığını dile getiren Faruk Koca, şu ifadeleri kullandı:

Hukuken işin içinde olmayınca insanın birçok şeye müdahale etme hakkının da ortadan kalktığını aktaran Koca, şunları dedi:

"Hoca değişikliği olmalıydı"

Faruk Koca, sezonun 29. haftadaki Samsunspor yenilgisinden ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılması gerektiğini yönetime ilettiğini dile getirdi.

Ara transfere ısrarla karşı çıktığını vurgulayan eski Ankaragücü başkanı, küme düşmeye giden yolun buradan başladığını belirterek, şu şekilde konuştu:

Sarı-lacivertli takımda içindeki hoca-futbolcu problemlerini gördüğünü de dile getiren Faruk Koca, şunları dedi:

"2 milyon dolar borç alıp futbolculara verdim"

Faruk Koca, en kritik dönemde devreye girdiğini ve 37. haftadaki Pendikspor maçından önce "şahsi borç" aldığı 2 milyon doları futbolculara verdiğini aktardı.

Trabzonspor maçından önce de futbolcularla yemeklerde bir araya geldiğini söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Süper Lig'e çıkarmak mevcut yönetime düşer"

Faruk Koca, seçimde aday olmaları durumunda mevcut yönetimdeki arkadaşlarını destekleyeceğinin altını çizdi.

Süreçte yola çıktığı arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını anlatan Koca, şu şekilde konuştu:

Süper Lig'de kulübün yıllık giderinin 800 milyon lira olduğuna dikkati çeken Koca, hiçbir kamu ve kuruluşunun desteği olmadan bu rakamın mevcut yönetim ve kendisi tarafından ödendiğini dile getirdi.

Takım küme düştükten sonra sağlık problemi yaşadığını aktaran Koca, şunları dedi:

"Kulübün borcu 10 milyon euro"

Ankaragücü'nün borcunun 10 milyon euro olduğu bilgisini veren Faruk Koca, bu konudaki "detayları" başkan adaylarıyla paylaştıklarını vurguladı.

Kulübün 29 Haziran'da olağan genel kurula gideceğini hatırlatan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Başkan adayı olacağını açıklayan Murat Ağcabay'ı da eleştiren Koca, şunları kaydetti:

Kendisi bir gazeteciye demeç vermiş aleyhimde. Kendisine bütün delegelerin listesini verdim. Mevcut oynayan futbolcuların bütün alacakları dahil, tüm borçların, alacakların listesini de Murat Ağcabay'a verdim. 'Vermedi' diye bir şey dememeli, kayıtları var. Mevcut başkanlar genelde bunları da vermez ama ben hepsini demokratik olarak verdim. Kimse bahane bulmasın, herkes gelip benimle her yerde konuşabilir. Her şey açık. 10 milyon avro borcumuz var, bir de vergi yapılandırması vs kullanmış olduğumuz krediler ve elden aldığımız borçlar var. Söylediğimin dışında bir şey çıkarsa cebimden ödeyeceğim. Bunları da Murat Ağcabay'a söyledim. Ankaragücü, maddi olarak Türkiye'de iyi kulüplerden biri. Ankaragücü kongre sürecine girince isimler genelde spekülasyon yapar. Gerek yok. Bu kulübü karanlık yerlere götürmeyecek projeleriniz varsa ben her türlü desteği veririm.