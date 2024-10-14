Faruk Koca'nın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

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Geçtiğimiz yıl Süper Lig'in 15. haftasında eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya inip hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Hakem Meler, Koca'nın saldırısı sonucunda darbe alarak yere düştü. Güvenlik güçleri hemen Meler'in etrafını sardı.

Hakem Halil Umut Meler ise aldığı darbenin ardından tedavi edildi ve yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

13 YILA KADAR CEZA TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından açılan dava devam ediyor. Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca hakkında mütalaa açıklandı.

Koca hakkında, ‘tehdit’, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dava 11 Kasım'a ertelendi.