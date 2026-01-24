Fatih Karagümrük - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

- Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 18 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray, topladığı 43 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi.
Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen kırmızı-siyahlı ekip ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı.
Fatih Karagümrük, elde ettiği 9 puanla 18 takımlı Süper Lig'de son sırada yer aldı.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Doh, Berkay, Serginho, Larsson, Barış, Tiago
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen