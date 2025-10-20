Fatih Karagümrüklü Fofana, İsmail Yüksek'i ağır bir sakatlıktan kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadelenin ikinci devresinde, dikkat çeken bir an yaşandı.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine giren David Datro Fofana, yaptığı hareketle futbolseverlerin gönlünü kazandı.

FOFANA'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET: KAFA ÜSTÜ DÜŞMESİNİ ÖNLEDİ

Fofana, milli yıldızın sert bir şekilde kafa üstü düşmesini önledi.

Hava topuna yükselen İsmail, dengesini kaybederek sırtüstü yere düşerken bu pozisyonda milli oyuncuya sarılarak kafa üstü çakılmasının önüne geçen Karagümrüklü oyuncu, ciddi bir sakatlığın yaşanmasını önleyerek büyük bir fair-play örneği gösterdi.

CİDDİ BİR SAKATLIĞIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bu pozisyonun ardından İsmail Yüksek, bir süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti.

Fofana'nın milli oyuncuyu tutarak ciddi bir sakatlığın önüne geçmesi, sosyal medyada gündem olurken futbolseverler tarafından büyük beğeni aldı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)