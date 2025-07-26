Fatih Tekke: Erzurum'a geldiğimiz için eleştirilmiştik

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarının 11’inci gününde taraftarlarıyla buluştu.

Akşam yapılan antrenmanın ardından, takım otobüsünün önünde bir araya gelen yüzlerce bordo-mavili taraftar, Teknik Direktör Fatih Tekke ve oyunculara büyük ilgi gösterdi.

TARAFTARLARLA BULUŞMAYA DEVAM

Taraftarlar, Fatih Tekke’den imza almak, fotoğraf çekilmek ve tanışmak için zaman zaman izdihama yol açtı.

Tekke, Erzurum kampındaki yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"ERZURUM'A GELDİĞİMİZ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİK"

Erzurum'un yurt dışındaki kamp yerlerinden daha iyi olduğunu söyleyen Tekke, "Erzurum'a geldiğimiz için eleştirilmiştik. Ülkemizde çok güzel kamp yerleri var. Bir tanesi de Erzurum. Ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Ancak her şey çok güzeldi. Başka kulüplerin de yurt dışına çıkmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"BURASI YURT DIŞINDAN DAHA İYİ"

Tekke konuyla ilgili şunları söyledi:

"Burası yurt dışından daha iyi oldu. Gayet güzel geçti. Yarın bir hazırlık maçımız var daha var. Sonrasında bir idman ile kampımızı bitiriyoruz. Erzurum'a geldiğimiz için eleştirilmiştik. Ülkemizde çok güzel kamp yerleri var. Bir tanesi de Erzurum. Ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Ancak her şey çok güzeldi. Başka kulüplerin de yurt dışına çıkmasına gerek yok. Hem paramız da içerde kalır. Ligin üst seviyesinde takımları hazırlık maçları için bir arada tutabilirlerse çok daha iyi olur. Devamlı söylediğim gibi; ülkem, dünyanın en güzel yeri. 2010 yılında Erzurum Palandöken’de bir anım da var. Kaçak bir kayak yapmıştım. Çok da kötü düşmüştüm. Allah korumuş, sakatlanmamıştım"