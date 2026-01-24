Fatih Tekke, Oulai ve Batagov'a gelen transfer tekliflerini değerlendirdi

Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçların kolay olmadığını belirterek, "Maçlarımızın zorlu geçeceğini söylüyoruz, bu maç da zor geçti. Üçüncü bölgede kaybettiğimiz toplar oldu. Yediğimiz golde hatalarımız var. Ancak hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyen ve bunun için mücadele eden bir ekip var. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Takımın ilk 11’inin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasıyla ilgili soruya da yanıt veren Tekke, "Ben de 11 oyuncunun Trabzonlu olmasını isterim. Bu bir plan dahilinde yapılabilirdi. Trabzonlu çocuklarla ilgili her zaman söylüyorum. Bugün itibarıyla mevcut durum bu. Göreve başladığımızda farklı bir konumdaydık" ifadelerini kullandı.

"BU BİR BAŞARIDIR"

Trabzonspor’da göreve geliş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, "Trabzonspor’un ihtiyacı olan şey yangının söndürülmesiydi. Buraya gelişimin üzerinden 11 ay geçti. Yönetimimizle paralel gidiyoruz ve bu yangın söndürülmüştür. Neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır" diye konuştu.

"İKİNCİLİĞİ KABUL EDEN BİR YAPIM YOK"

Transfer süreciyle ilgili olarak başkanın net açıklamalar yaptığını hatırlatan Tekke, "Hangi teknik adam iyi bir oyuncusunu vermek ister? Önemli olan Trabzonspor’un menfaati. Herkes gitti, ben de gittim. Bu riskleri kim alabilirdi? Bir anda her şey gerçekleşmez. İkinciliği kabul eden bir yapım yok. Taraftarımızla aynı şeyleri düşünüyorum. Bu sezon için 1 ila 4 arası diyorum. Gerçeğin dışında bir şey söylemem" şeklinde konuştu.

"TEKLİF GELMESİ BİR DEĞERDİR"

Takımın gelişim sürecine de değinen Tekke, "Yangını, bunu bir metafor olarak da algılayabilirsiniz. Trabzonspor’un ihtiyacı olan şey önce yangının söndürülmesiydi, bu yangını şu an yaşadığım hemen hemen 11 ay oldu. Yönetim kurulumuz, başkanımız da hemen hemen her şeyde paralel gidiyoruz. Kim ne söylerse söylesin. Bu yangın söndürülmüştür ve Trabzonspor ayağı kalkmıştır. Bu gençlerle bu alınan risklerle kalkmıştır. Değer olarak neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır. İyi oyuncularını kim vermek ister? Bu gönüllü yapılacak bir şey midir? Ama Trabzonspor’un menfaati varsa burada, benim için menfaati var. Hepimiz gittik. Herkes gidebilir." açıklamasında bulundu.

Takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi kaptanların da gittiğini vurgulayan Tekke, şöyle devam etti: