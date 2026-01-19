Fatih Terim, Bodrum FK - Sivasspor maçını takip etti

- Fatih Terim, Bodrum FK-Sivasspor maçını tribünden izledi.
- Sivasspor, Bodrum FK'yı 2-1 yenerek puanını 28'e yükseltti.
- Bodrum FK, kırmızı kartla eksik kaldı ve altı haftadır kazanamadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'de 21. haftanın son maçında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Sivasspor oldu.
KAZANAN SİVASSPOR
Bodrum FK'nın golünü 45. dakikada Taulant Seferi kaydetti.
Sivasspor'un golleri 45+1. dakikada Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Böke'den geldi.
Ev sahibi Bodrum FK'da Arlind Ajeti, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
LİGDE SON DURUM
Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını 28'e yükseltti. Altı haftadır kazanamayan Bodrum FK 33 puanda kaldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Bodrum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
FATİH TERİM İZLEDİ
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Bodrum FK - Sivasspor maçını tribünde izleyenler arasında yer aldı.