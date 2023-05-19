Fatih Terim, Kemerburgaz Tesisleri'nin temel atma törenine geldi

Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni; başkan Dursun Özbek, kulübün eski başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve camianın önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takımın efsanevi isimlerinden Fatih Terim de bu temel atma törenine katıldı.

Efsane isim konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray formasını elinize aldığınız zaman çok hafif görünebilir ama renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle, çok ağır ve çok büyüktür. Özellikle de giydiğimiz için, onun ağırlığını, onun büyüklüğünü, gerek futbolculuğumuzda gerekse teknik adamlığımızda çokça hissetmişizdir. Bu forma, ben Galatasaraylıyım diyen herkesin gurur kaynağıdır. Bu forma, adanmış hayatların umududur. Umarım yeni tesisimiz, Florya'daki o birlikteliği, o aile hayatını yakalar ve burada Cumhuriyet'e layık, bugünün manasını iyice hissetmiş, bu formayı üzerine terleten oyuncular yetiştirir."