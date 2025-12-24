Felipe Augusto'nun oyun konsolunda başlayan hayali gerçek oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor’un Brezilyalı forvet oyuncusu Felipe Augusto, bordo-mavili kulübe olan sevgisinden, Teknik Direktör Fatih Tekke ile çalışmasına, hız rekorundan, mental mücadeleye kadar birçok konuda, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Agusto, çocukluk yıllarında oynadığı konsol oyunlarında Trabzonspor’u tercih ettiğini söyledi.

"OYUNLARDA TRABZONSPOR'U TERCİH EDERDİM"

Brezilyalı genç oyuncu, bu durumun yıllar sonra gerçeğe dönüşmesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Augusto, "Nintendo 3D’de kariyer modunda oynarken sürekli Trabzonspor’dan teklif gelirdi ve ben de o takımda oynardım. Yıllar sonra gerçek hayatta teklif gelince 'Bu bir tesadüf değilmiş' dedim. Bu formayı giymek benim için büyük bir mutluluk." dedi.

"TESADÜF DEĞİLMİŞ"

Trabzonspor’un kendisi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Bu şehri, bu takımı temsil etmek ve taraftarlar için mücadele etmek çok önemli. Oyun konsollarından sonra gerçek hayatta da bu forma için oynamak harika bir his." ifadelerini kullandı.