Abone ol: Google News

Fenerbahçe, 2 maç sonra Beşiktaş'ı mağlup etti

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı Beşiktaş'ı 2 maç sonra galip geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 23:08
Fenerbahçe, 2 maç sonra Beşiktaş'ı mağlup etti
  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
  • Bu galibiyetle Beşiktaş'a karşı 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
  • Fenerbahçe lig tarihinde Beşiktaş'a karşı 50. galibiyetini kazandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de mücadele ettiği Beşiktaş'a karşı 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.

SON İKİ LİG MAÇINI KAYBETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 lig maçını da kaybeden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rakibinin serisini sonlandırdı.

Ayrıca Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı Süper Lig tarihinde 50. galibiyeti elde etti.

Eshspor Haberleri