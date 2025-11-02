Fenerbahçe, 2 maç sonra Beşiktaş'ı mağlup etti

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Beşiktaş'a karşı 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
- Fenerbahçe lig tarihinde Beşiktaş'a karşı 50. galibiyetini kazandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de mücadele ettiği Beşiktaş'a karşı 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.
SON İKİ LİG MAÇINI KAYBETMİŞLERDİ
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 lig maçını da kaybeden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rakibinin serisini sonlandırdı.
Ayrıca Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı Süper Lig tarihinde 50. galibiyeti elde etti.