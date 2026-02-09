Fenerbahçe, 3. kez ilk yarıda 3 gol kaydetti

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 33 dakikada 3 gol attı.
- Sarı-lacivertliler, bu sezon 3. kez ilk yarıda 3 gol atma başarısı gösterdi.
- Daha önce de Konyaspor karşısında aynı başarıyı elde etmişlerdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Fenerbahçe, 16. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçerken, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da golleri ilk yarıda bulmuş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.
3. KEZ İLK YARIDA 3 ATTILAR
Fenerbahçe, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor karşısında da ilk yarıda 3 gol kaydederken, müsabakayı 4-0 kazandı.
Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir lig maçının ilk yarısında 3 kez gol sevinci yaşadı.