Fenerbahçe, 7. kez kalesini gole kapattı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 yendi ve bu sezon 7. kez kalesini gole kapattı.

Yayınlama Tarihi: 20.12.2025 19:04
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 yenerek 7. kez kalesini gole kapattı.
  • Sarı-lacivertliler üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 39'a yükseltti.
  • Kaleci Ederson, Eyüpspor'un hücumlarını başarıyla durdurdu.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a yükseltti.

Ayrıca son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı.

EDERSON GOLE GEÇİT VERMEDİ

Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.

FENERBAHÇE'NİN GOL YEMEDİĞİ MAÇLAR

Sarı-lacivertliler, bu sezon galibiyet aldığı Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Eyüpspor ile berabere kaldığı Göztepe ve Samsunspor maçlarında gol yemedi.

