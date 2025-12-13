Fenerbahçe altyapısından 2 isim daha vitrine çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe altyapısı son yıllarda yetenekli genç oyuncuları futbol dünyasına kazandırıyor.

Öyle ki Real Madrid’e 26 milyon euroya giden Arda Güler ve 22 milyon euroya Al Hilal’e satılan Yusuf Akçiçek’ten sonra iki genç ismi daha vitrine çıkardı.

Son dönemde süre alan Yiğit Efe Demir (21) ve Brann karşısında ilk kez A takım şansı bulan 17’lik defans Kamil Efe Üregen...

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISI PARLIYOR

‘Büyük Efe’, Altınordu’da keşfedildikten sonra 2020’de 16’sında sarı-lacivertlilere geçti. U19 ve U21 Milli Takımlarının formalarını giydi.

1,94’lük stoper, orta saha ve sağ bekte de görev alıyor. Efe Demir; ligde 90, Avrupa arenasında ise 107 dakika şans buldu.

EFE'LER SÜRE ALMAYA BAŞLADI

Adana’daki Fenerbahçe futbol okulunda 6 yaşında futbola başlayıp Adana Kanaryaspor’da dikkati çeken ve 2022’de Fenerbahçe altyapısına transfer edilen 2008 doğumlu Efe Üregen ise U19 Takımı’nın önemli isimlerinden.

‘Küçük Efe’ bu sezon PAF Ligi’nde oynanan Antalyaspor maçında çıkan kavga nedeniyle beş maçtan men edilmişti.