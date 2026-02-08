Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzatıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe yönetiminden taraftarı sevindiren Anderson Talisca haberi geldi.

Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesi için teklifini artırdı ve mutlu sona ulaştı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, geçtiğimiz haftalarda Brezilya basınına verdiği röportajda, "Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada en az iki yıl daha kalmak istiyorum. Sonrasında ülkeme dönme planım var" ifadelerini kullanmıştı.

55 MAÇTA 35 GOLLÜK KATKI

Brezilyalı yıldız, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıkarken 29 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin en skorer oyuncusu olan Talisca, teknik heyetin ve taraftarların en güvendiği isimlerden biri konumunda bulunuyor.