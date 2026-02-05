Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Jhon Duran'ın yeni takımı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, sezon başında Al Nassr'dan büyük umutlarla kadrosun kattığı Jhon Duran'dan istediğini alamadı.

Sarı-lacivertli yönetim Duran'ın sözleşmesini feshetti.

Kolombiyalı futbolcu, Rusya Premier Lig takımı Zenit ile sözleşme imzalamak için Rusya'ya gitti.

ZENİT'E TRANSFER OLDU

Kulüplerden kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bu sezon şu ana kadar 21 maça çıkan Duran bu maçlarda 5 gol, 3 asist yaptı.

Beklentilerin altında kalan genç futbolcu sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri oklarının hedefindeydi.

KURTLAR VADİSİ'NİN DURAN EMMİ'SİYLE TANITILMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe, Jhon Duran transferi sonrası oyuncu için özel bir video yayınlamıştı.

Yayınlanan videoda, 'Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi' notuyla yapılan paylaşımda, efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu yer almıştı.

Ünlü oyuncu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aramıştı.

"SAĞ OL EMMİ"

Şakirağaoğlu'nun Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler." ifadelerini kullandığı duyulmuştu.

Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt vermişti.