Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 maç sonra puan kaybetti

- Fenerbahçe, Başakşehir’e karşı 7 maç süren galibiyet serisini 1-1 berabere kalarak sonlandırdı.
- Bu beraberlik, Fenerbahçe’nin son yıllardaki üstünlüğünü bitirdi.
- İki takım 7 yıl sonra tekrar berabere kalmış oldu.
Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğü ve galibiyet serisi de bitmiş oldu.
Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022’de kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6’sı lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
7 YIL SONRA GELEN BERABERLİK
Öte yandan 2 takım 7 yıl sonra berabere kaldı.
7 Ekim 2018’de golsüz sona eren lig maçının ardından 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı.