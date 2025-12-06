Fenerbahçe, Başakşehir’e 7 maç sonra puan kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, son yıllarda rakibine karşı olan üstünlüğü ve galibiyet serisi de bitmiş oldu.

Turuncu-lacivertlilerin 5 Şubat 2022’de kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe, 6’sı lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

7 YIL SONRA GELEN BERABERLİK

Öte yandan 2 takım 7 yıl sonra berabere kaldı.

7 Ekim 2018’de golsüz sona eren lig maçının ardından 13 karşılaşmada beraberlik yaşanmadı.