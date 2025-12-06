8 gollü maç! Barcelona, Real Betis'i devirdi

- Barcelona, LaLiga 15. haftasında Real Betis'i 5-3 yendi.
- Ferran Torres, Roony Bardghji ve Lamine Yamal Barcelona'nın gollerini attı.
- Bu galibiyetle Barcelona, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e çıkararak 40 puana ulaştı.
İspanya LaLiga 15. hafta maçında lider Barcelona deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.
Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-3 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (3), Roony Bardghji ve penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.
Real Betis'in gollerini ise Antony, Diego Llorente ve penaltıdan Cucho Hernandez attı.
PUAN FARKI 4'E ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Barcelona 40 puana ulaştı. Real Betis ise 24 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin sonraki maçında Barcelona sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Real Betis ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.