Bursaspor Basketbol, Galatasaray'ı uzatmada yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı 91-87 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 23:07
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 77-77 bitti.

Uzatmaya giden müsabakada kazanan 91-87'lik skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

Bursaspor Basketbol: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,

Galatasaray: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 29-23

Devre: 52-49

3. Periyot: 66-62

Normal süre: 77-77

5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)

