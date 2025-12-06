Bursaspor Basketbol, Galatasaray'ı uzatmada yendi

- Bursaspor Basketbol, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray'ı uzatmada 91-87 yendi.
- Normal süresi 77-77 biten maç TOFAŞ Spor Salonu'nda oynandı.
- Bursaspor'un galibiyetinde en skorer oyuncular arasında Childress ve Konontsuk yer aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın normal süresi 77-77 bitti.
Uzatmaya giden müsabakada kazanan 91-87'lik skorla ev sahibi takım Bursaspor Basketbol oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin
Bursaspor Basketbol: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,
Galatasaray: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 29-23
Devre: 52-49
3. Periyot: 66-62
Normal süre: 77-77
5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)