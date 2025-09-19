Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri

Pazar günkü seçimde Sadettin Saran ile yeniden başkan olmak için yarışacak olan Ali Koç, önemli açıklamalarda bulundu.

NOW TV ekranlarında Çalar Saat programına konuk olan Başkan Koç, Fenerbahçe'nin onarım döneminden atılım dönemine geçtiğini söyledi.

Başkan Koç, daha sonra ise şampiyonluk dışında diğer alanlarda başarının yakalandığına vurgu yaptı.

"FUTBOL TARAFINDAKİ BAŞARISIZLIK BİZ KAYNAKLI DEĞİL, ÜYELERİMİZ GÖRÜYOR"

En büyük borçlarının şampiyonluk borcu olduğunun altını çizen Koç, bir şampiyonluk gelince gerisinin de geleceğini aktardı.

Başkan Koç son olarak ise, "Dış etkenleri de üyelerimiz gayet iyi görüyor. Kulübü sağlam temellere oturttuğumuzu, futbol tarafındaki başarısızlığın bizle kaynaklı olmadığını üyelerimiz görüyor. Aziz Bey döneminde de 3 şampiyonluğumuz çalındı." şeklinde konuştu.

"ONARIM DÖNEMİ BİTTİ, ATILIM DÖNEMİ BAŞLADI"

Ali Koç'un konuyla ilgili sözleri şöyle:

7 yıldır verdiğimiz mücadele var. Kulübü aldığımız noktadan getirdiğimiz nokta finansal anlamda siyahla beyaz arasında fark var. Fenerbahçe, 5 sene için kendi gelirleriyle ayakta duracak noktaya gelmeli. O da olmalı. Onarım dönemi bitti, atılım dönemi başladı.

"BİR ŞAMPİYONLUK GELİNCE GERİSİ DE GELECEK"