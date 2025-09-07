Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Koç, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkan Ali Koç, İsmail Kartal’ın adaylardan biri olduğunu ifade ederken bu konuda kararın 24 saat içinde verileceğini belirtti.

"YERLİ OLACAKSA İSMAİL KARTAL"

Koç, ayrıca Alman ekolüne yöneldiklerini ifade etti.

Başkan Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

SPALETTI SÖZLERİ

Ali Koç, teknik direktörlük için ilk tercihlerinin İtalyan çalıştırıcı Luciano Spalletti olduğunu ancak tecrübeli hocanın bu sezon çalışmama kararı aldığını da belirtti.

"ALMAN EKOLÜNE YÖNELDİK"

Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

"24 SAAT İÇİNDE HER ŞEY BELLİ OLACAK"

Fenerbahçe Başkanı, teknik direktörlük sürecinde son aşamaya gelindiğini vurgulayarak, "Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde… Çok yakın bir tarihte yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız. 24 saat içinde her şey belli olmuş olacak." şeklinde konuştu.