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Fenerbahçe başkanlık seçiminde rekor oy kullanıldı

Fenerbahçe başkanlık seçiminde rekor oy kullanıldı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda oy kullananların sayısı 27 bin seviyelerinde oldu ve rekor kırıldı. sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.