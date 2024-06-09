Fenerbahçe başkanlık seçiminde rekor oy kullanıldı

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapıldı.
İki gün süren toplantının ilk gününde dün yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi. Mevcut yönetim de üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrenin ikinci gününde ise oy verme işlemi yapıldı. Stadyumda saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer aldı.
2018'deki katılım sayısı geçildi
Bu seçimde ise rekor sayıda oy kullanıldı.
46 bin 410 kongre üyesinin oy verme hakkı bulunduğu seçimde 27 bin civarında oy kullanıldığı öğrenildi.
Yine Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında olan 2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı.
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