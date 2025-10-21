Fenerbahçe'de 'bitiricilik' sorunu yaşanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçen yıl bitiricilik konusunda Süper Lig'in en iyi takımı olan Fenerbahçe'de, bu sezon işler tam tersine dönmüş durumda.

Ligin dibindeki Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda ecel terleri döken sarı-lacivertliler, kazanmasına rağmen kaçırdıklarıyla saç baş yoldurdu.

EN ÇOK ŞUT ATAN TAKIMLARDAN BİRİ

Teknik direktör Domenico Tedesco da "6-7 gol atabilirdik desem abartmış olmam. Bu tarz maçları erken kopartamazsanız işler zorlaşıyor." diyerek oyuncularına serzenişte bulundu.

Sarı-lacivertliler, 9 haftası geride kalan ligin Galatasaray ile beraber en çok şut atan takımı (149) ancak ağları 14 kez sarstı.

ATAK SONUÇLANDIRMADA SON 5 SENENİN EN BAŞARISIZ DÖNEMİ

Yüzde 9,4'lük bitiricilik değeri tutturan Tedesco'nun talebeleri, zirveye oynamasına rağmen 18 takımlı ligde 12. sırada yer aldı ve en kötü 7. ekip oldu.

Fenerbahçe, atakları sonuçlandırma noktasında son 5 senenin en başarısız dönemini geçiriyor.

Geçen sezonun ve 2023- 24'ün en iyisi (%14,3-%14,8) olan takım, 2022-23'te ikinci, 2021-22'de de üçüncü basamaktaydı.