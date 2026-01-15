Abone ol: Google News

İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, EURO 2026'da görev yapacak

İbrahim Özdeniz-Kürşad Erdoğan ikilisi, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 17:24
Türk hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda (EURO 2026) maç yönetecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Özdeniz-Erdoğan ikilisi, şampiyonada yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.

Norveç'in Barum kentindeki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

1 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, 15 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Danimarka, Norveç ve İsveç tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

