İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, EURO 2026'da görev yapacak İbrahim Özdeniz-Kürşad Erdoğan ikilisi, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.