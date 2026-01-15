- Türk hakemler İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, EURO 2026'da görev yapacak.
- Özdeniz-Erdoğan ikilisi, Faroe Adaları ile İsviçre maçını yönetecek.
- Maç, Barum, Norveç'te TSİ 22.30'da oynanacak.
Türk hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda (EURO 2026) maç yönetecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Özdeniz-Erdoğan ikilisi, şampiyonada yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.
Norveç'in Barum kentindeki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
1 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK
2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, 15 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Danimarka, Norveç ve İsveç tarafından ortaklaşa düzenlenecek.