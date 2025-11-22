Abone ol: Google News

Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray'da Roland Sallai kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Gençlerbirliği maçının 90+4. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sallai, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 22:13
  • Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi, ancak Roland Sallai kırmızı kart gördü.
  • Hakem, VAR incelemesi sonrası Sallai'yi oyundan attı.
  • Sallai, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar müsabakada 10 kişi kaldı.

VAR UYARDI, KIRMIZI GÖRDÜ

Karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi.

VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı.

DERBİDE YOK

Sallai, gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

