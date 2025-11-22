Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray'da Roland Sallai kırmızı kart gördü

- Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi, ancak Roland Sallai kırmızı kart gördü.
- Hakem, VAR incelemesi sonrası Sallai'yi oyundan attı.
- Sallai, Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar müsabakada 10 kişi kaldı.
VAR UYARDI, KIRMIZI GÖRDÜ
Karşılaşmanın son anlarında ceza sahası içinde Roland Sallai'nin, Zan Zuzek'e yaptığı hareket sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla kenara geldi.
VAR'da pozisyonu tekrar izleyen Hakem Ergün, Sallai'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Maçın son dakikalarını Galatasaray 10 kişi tamamladı.
DERBİDE YOK
Sallai, gördüğü kırmızı kartın ardından gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
