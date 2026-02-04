Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:40
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
  • Takım, antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı ve sahada ısınma, çabukluk ile koordinasyon hareketleriyle devam etti.
  • Antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışması ile başladığı belirtildi.

İDMANDAN NOTLAR

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanın, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

