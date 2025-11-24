Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ferencvaros maçına hazırlanıyor.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 14:51
Fenerbahçe, Ferencvaros maçının hazırlıklarına başladı
  • Fenerbahçe, Ferencvaros maçına hazırlanmaya başladı.
  • Antrenman, core çalışmalarıyla başlayıp sahada ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
  • Rizespor maçında oynayanlar rejenerasyon çalışması yaptı.

Fenerbahçe, 27 Kasım Perşembe akşamı Macar ekibi Ferencvaros ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Rizespor maçında 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

