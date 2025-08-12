Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazır!

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı öncesinde yaptığı son antrenmanı kulüp başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 08:55
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2'nin ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde bireysel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

MERT HAKAN KATILMADI

Antrenmana sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş katılmazken, sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla, sonrasında ise bireysel çalıştı.

YÖNETİM TAKİP ETTİ

İdmanı, kulüp başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetici Ahmet Ketenci de takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

