Fenerbahçe, galibiyet serisini 5 maça yükseltti

- Fenerbahçe, Rizespor'u 5-2 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
- Marco Asensio, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown golleriyle galibiyete katkı sağladı.
- Fenerbahçe, 31 puana ulaştı ve bir sonraki maçında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti.
FENERBAHÇE'DEN 5'TE 5
Fenerbahçe, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı.
Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.
HAFTAYA DERBİ VAR
Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı.
Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.