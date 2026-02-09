Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında penaltı kararı!

- Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 13. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı.
- Hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.
- Anderson Talisca, 16. dakikada penaltıyı gole çevirdi.
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 13. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.
Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın kaleye gönderdiği şut, rakibinin eline çarpınca itirazlarda bulundu.
Pozisyonu VAR monitöründen izleyen maçın hakemi Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.
Anderson Talisca, 16. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)