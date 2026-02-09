Abone ol: Google News

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında penaltı kararı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği Süper Lig maçının ilk yarısında sarı-lacivertliler VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca ağları sarsmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 20:33
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 13. dakikasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın kaleye gönderdiği şut, rakibinin eline çarpınca itirazlarda bulundu.

Pozisyonu VAR monitöründen izleyen maçın hakemi Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.

Anderson Talisca, 16. dakikada penaltıdan takımını öne geçirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

