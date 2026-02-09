Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe taraftarından alkış aldı

- Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında fair-play örneği sergiledi.
- 41. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalacağı bir pozisyonda Mert Müldür'ün yerde olduğunu görüp kaleye gitmedi.
- Bu davranışı, Fenerbahçe taraftarından alkış aldı.
Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında bir fair-play örneği yaşandı.
TRİBÜNLER, OĞULCAN'I ALKIŞLADI
Gençlerbirliği'nden Oğulcan Ülgün, 41. dakikada gelen pas sonrası kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kaldığını gördü ve kaleye gitmedi.
Fenerbahçeli tribünler, bu hareketinin ardından Oğulcan'ı alkışladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)