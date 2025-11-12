Fenerbahçe, Hakkarigücü deplasmanında kazandı

- Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Hakkarigücü'nü 2-0 yendi.
- Maçta golleri Zeynep Kerimoğlu ve Ece Türkoğlu attı.
- Fenerbahçe, 8'de 8 yaparak 24 puana ulaştı.
Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Merzan Şehir Stadyumu’nda Hakkarigücü'nün konuğu oldu.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68’inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75’inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
FENERBAHÇE, 8'DE 8 YAPTI
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8’de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti.
Hakkarigücü ise 2’nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.