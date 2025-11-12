Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Hakkarigücü deplasmanında kazandı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 18:13
Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Merzan Şehir Stadyumu’nda Hakkarigücü'nün konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçı sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68’inci dakikada Zeynep Kerimoğlu ile 75’inci dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.

FENERBAHÇE, 8'DE 8 YAPTI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 8’de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

Hakkarigücü ise 2’nci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

