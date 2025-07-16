Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezonu açtı

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki sezonun ilk idmanı gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da idmanı takip etti.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Hazırlıklarına 11 Ağustos Pazartesi gününe kadar İstanbul’da devam edecek olan sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmaları için 11-22 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapacak.