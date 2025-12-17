Fenerbahçe, Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Terzi, Futbol Direktörü Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı da yer aldı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Futbol Direktörü Devin Özek, "Altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A Takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın, Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

Çok mutlu olduğunu ifade eden genç oyuncu Kuzey Sapaz, "Gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim." diye konuştu.

"ÇOK GURURLUYUM"

Profesyonel sözleşme imzaladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Kamil Efe Üregen ise, "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum." dedi.

"NİCE BAŞARILAR VE ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU YILLAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.