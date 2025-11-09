Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.
