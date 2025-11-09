Fenerbahçe - Kayserispor: Muhtemel 11'ler

- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
- Maç, saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak ve Ozan Ergün yönetiminde olacak.
- Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak, yardımcı hakem olarak görev alacak.
FENERBAHÇE'NİN ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig maçında Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın derbiyi deplasmanda 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 3. galibiyetine imza attı.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u yenerek milli araya kayıpsız girmek istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha
İSMAİL YÜKSEK CEZALI
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.