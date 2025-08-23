Fenerbahçe - Kocaelispor: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor...

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

HEDEF LİGDE İLK GALİBİYETİ ALMAK

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

Yeşil-siyahlı ekipte, kart cezalısı Samet Yalçın ile sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Brown, İrfan Can, Talisca, Jhon Duran.

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Tarkan, Appindangoye, Haidara, Mesut Can, Show, Nonge, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.