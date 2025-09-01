Fenerbahçe, Marco Asensio transferini duyurdu

Teknik direkter Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de taraftarın beklediği transfer geldi.

Sarı lacivertli ekip İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun kalıcı transferi için Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME 3+1 YILLLIK

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Marco Asensio, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bir an önce takıma katılıp takım arkadaşlarımla antrenman yapmak istiyorum.

Öncelikle bana göstermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızdan bir sürü mesaj aldım. Hep birlikte büyük başarılar elde ederek onların göstermiş olduğu bu sevginin karşılığını vermeyi umuyorum." dedi.

"TAKIMIMIZA ÇOK ŞEY KATACAK"

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Marco, ilk konuşmamızdan itibaren Fenerbahçe’de oynamaya can atıyordu. Yaratıcılığı, teknik becerileri, oyun zekası ve şampiyonluk tecrübesiyle takımımıza çok şey katacak.

Bu özel oyuncuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.