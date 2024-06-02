Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini yeniledi Fenerbahçe, golcü futbolcusu Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratını uzattı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 99 puana rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde bitiren ve şampiyonluk hasretini 10 yıla çıkaran sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'a veda eden ve takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de takımdaki isimlerin de geleceği belli oluyor.

Opsiyon kullanıldı, takımda kaldı

Sarı-lacivertliler, bu sezon maçların çoğunda oyuna sonradan girmesine rağmen verdiği gol katkısıyla beğenileri toplayan Michy Batshuayi ile yola devam etme kararı aldı.

Haber Global'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.

43 maçta 27 gol katkısı verdi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist yaptı.

Edin Dzeko'nun ardında bekleyen Batshuayi, yaşadığı sakatlıklar ve kulübede oturmasına rağmen kariyer rekorundaki üretkenliğine ulaşmayı başardı.

EURO 2024 kadrosunda yer almadı

EURO 2024 kadrosunda tercih edilmeyen ve bu yönde bir hayal kırıklığı yaşayan Michy Batshuayi, milli forma ile 56 maçta 27 gole imza attı.